Салех осудил попытки втянуть Ирак в вооруженное противостояние

БАГДАД, 8 янв - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех осудил ракетные удары Ирана по иракской территории, как и любые попытки втягивания Ирака в региональные конфликты в нарушение суверенитета страны, говорится в опубликованном в среду заявлении президентской канцелярии.
"Глава государства с предельным беспокойством следит за последними событиями в регионе и осуждает иранский ракетный обстрел военных объектов на территории Ирака. Президент не приемлет повторяющегося нарушения национального суверенитета и превращения Ирака в арену войны между противоборствующими сторонами", - говорится в заявлении.
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Президент также отметил, что вопрос о нахождении иностранных войск на территории страны должен решать исключительно Багдад.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.