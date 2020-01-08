Салех осудил попытки втянуть Ирак в вооруженное противостояние

"Глава государства с предельным беспокойством следит за последними событиями в регионе и осуждает иранский ракетный обстрел военных объектов на территории Ирака. Президент не приемлет повторяющегося нарушения национального суверенитета и превращения Ирака в арену войны между противоборствующими сторонами", - говорится в заявлении.