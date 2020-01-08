Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране

"Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", — сообщил он.