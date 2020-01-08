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Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране
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РИА Новости

Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране

16:40 08.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiКрушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский лайнер, разбившийся недалеко от аэропорта в Тегеране, загорелся еще в воздухе. Об этом Ruptly рассказал очевидец авиакатастрофы.

"Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", — сообщил он.

По его словам, "500 — 600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать".
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:09
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