Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский лайнер, разбившийся недалеко от аэропорта в Тегеране, загорелся еще в воздухе. Об этом Ruptly рассказал очевидец авиакатастрофы.
"Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", — сообщил он.
По его словам, "500 — 600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать".
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.