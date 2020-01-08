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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:47+0300
https://ria.ru/20200108/1563189744.html
"ЮТэйр" подготовил альтернативный маршрут рейса в обход Ирана и Ирака
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РИА Новости

"ЮТэйр" подготовил альтернативный маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

16:36 08.01.2020 (обновлено: 16:47 08.01.2020)
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" подготовила альтернативный маршрут рейса Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия) в облет Ирана и Ирака, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
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"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут "ЮТэйр" Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия). "ЮТэйр" уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака, через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра, и ждет подтверждения от Египта и Росавиации", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, этот рейс запланирован на 10 января.
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Вчера, 16:09Конфликт США и Ирана
"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака
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