"ЮТэйр" подготовил альтернативный маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут "ЮТэйр" Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия). "ЮТэйр" уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака, через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра, и ждет подтверждения от Египта и Росавиации", - сказали в пресс-службе.