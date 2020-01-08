"ЮТэйр" подготовил альтернативный маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут "ЮТэйр" Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия). "ЮТэйр" уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака, через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра, и ждет подтверждения от Египта и Росавиации", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, этот рейс запланирован на 10 января.