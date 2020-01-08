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https://ria.ru/20200108/1563189707.html
В Берлине напомнили цель визита Меркель в Москву
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РИА Новости

В Берлине напомнили цель визита Меркель в Москву

16:34 08.01.2020 (обновлено: 16:49 08.01.2020)
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© AP Photo / Michael SohnКанцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву готовился с конца декабря прошлого года, убийство генерала Касема Сулеймани не было предлогом для него, но тема ирано-американского кризиса будет обсуждаться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Я хочу еще раз четко сказать, потому что время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани, напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются Рождеством (25 декабря 2019 года)", - заявил он на брифинге в среду.
В понедельник о поездке было объявлено официально, когда поездка была окончательно согласована, продолжил он. "Этот визит имеет несколько оснований и несколько целей. Речь идет о международных вопросах, которыми занимаются Германия и Россия", - пояснил он, отметив, что речь идет о Ливии, Украине.
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По его словам, "теперь, конечно, там в Москве будет идти речь и о ситуации в Ираке", а также напряженности в отношениях между Ираном и США. "Но это не было причиной и предлогом к визиту", - подчеркнул он.
Зайберта также спросили, планирует ли Меркель после визита в Москву встретиться с американским лидером Дональдом Трампом или же имеются планы по встрече главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который будет сопровождать канцлера, с госсекретарем США Майком Помпео. Представитель кабмина напомнил, что Меркель и Трамп накануне провели телефонный разговор, а о новых контактах будет объявлено своевременно.
Меркель посетит Москву в субботу и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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