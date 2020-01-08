В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин

МУРМАНСК, 8 янв – РИА Новости. Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.

Пожарным удалось взять огонь на крытой многоэтажной парковке под контроль только ночью.

"Ущерб от пожара может быть оценен в сотни миллионов крон после того, как несколько сотен автомобилей были повреждены огнем в Соле. Предполагается, что порядка 1,5-1,6 тысяч машин так или иначе пострадали", - сообщает телерадиокомпания.

Отмечается, что во время пожара с места ЧП эвакуировали более тысячи человек, часть здания парковки обрушилась, и около 200-300 машин были повреждены полностью.