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В Новосибирской области загорелась кровля школы
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РИА Новости

В Новосибирской области загорелась кровля школы

16:30 08.01.2020 (обновлено: 16:51 08.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской областиПожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в здании школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в здании школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кровля средней школы загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Купинском районе Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара в одноэтажном здании средней школы в селе Покровка размером 29 на 40 метров составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горят несущие стены здания. На момент пожара в школе люди не находились.
"Учебный процесс начнется 13 января, детей будут доставлять автобусами в соседнее село Стеклянное в 15 километрах от Покровки", - добавил представитель ведомства.
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