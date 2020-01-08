В Новосибирской области загорелась кровля школы

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в здании школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кровля средней школы загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Купинском районе Кровля средней школы загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Купинском районе Новосибирской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара в одноэтажном здании средней школы в селе Покровка размером 29 на 40 метров составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горят несущие стены здания. На момент пожара в школе люди не находились.