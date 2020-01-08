Турбизнес надеется, что ситуация в Иране не снизит спрос на регион

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости/Прайм. Туристические агентства выражают надежду, что ситуация в Иране не окажет негативного влияния на спрос россиян на другие туристические направления в регионе, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Мы очень надеемся, что негативная ситуация, которая сложилась сейчас в Иране, не отразится на спросе российских туристов в отношении других направлений этого региона", - сказала Осипова.

Она также напомнила, что Иран не является популярным массовым туристическим направлением для россиян, так как пребывание в этой стране связано со многими ограничениями.

"При этом Иран - это очень интересная страна, где находятся многие памятники истории, искусства и культуры мирового значения", - уточнила собеседник агентства.