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Туризм
2020-01-08T19:10+0300
https://ria.ru/20200108/1563189542.html
Турбизнес надеется, что ситуация в Иране не снизит спрос на регион
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РИА Новости

Турбизнес надеется, что ситуация в Иране не снизит спрос на регион

19:10 08.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости/Прайм. Туристические агентства выражают надежду, что ситуация в Иране не окажет негативного влияния на спрос россиян на другие туристические направления в регионе, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
"Мы очень надеемся, что негативная ситуация, которая сложилась сейчас в Иране, не отразится на спросе российских туристов в отношении других направлений этого региона", - сказала Осипова.
Она также напомнила, что Иран не является популярным массовым туристическим направлением для россиян, так как пребывание в этой стране связано со многими ограничениями.
"При этом Иран - это очень интересная страна, где находятся многие памятники истории, искусства и культуры мирового значения", - уточнила собеседник агентства.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
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