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Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране
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РИА Новости

Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране

16:25 08.01.2020 (обновлено: 16:50 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Карлос Гон . Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования.
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута, откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.
"Я убежал не от правосудия, а от отсутствия правосудия и судебного преследования", - заявил Гон на пресс-конференции в Бейруте.
Ливанский бизнесмен обвинил Японию в нарушении прав человека, безосновательном заключении его в одиночную камеру и в полном запрете на общение с родными и близкими.
Карлос Гон
7 января, 05:05
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"Меня зверски оторвали от моей семьи, друзей и партнеров и на протяжении нескольких месяцев я был без доступа к адвокату", - отметил Гон.
Гон поблагодарил ливанские власти, заявив, что он гордится тем, что он ливанец и заявил, что "Ливан - единственная страна, которая встала на его сторону в сложный период".
Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.
Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).
Карлос Гон
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Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
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БейрутКарлос ГонЯпонияВ мире
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