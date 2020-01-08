Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране

БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования.

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута , откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.

"Я убежал не от правосудия, а от отсутствия правосудия и судебного преследования", - заявил Гон на пресс-конференции в Бейруте.

Ливанский бизнесмен обвинил Японию в нарушении прав человека, безосновательном заключении его в одиночную камеру и в полном запрете на общение с родными и близкими.

"Меня зверски оторвали от моей семьи, друзей и партнеров и на протяжении нескольких месяцев я был без доступа к адвокату", - отметил Гон.

Гон поблагодарил ливанские власти, заявив, что он гордится тем, что он ливанец и заявил, что "Ливан - единственная страна, которая встала на его сторону в сложный период".

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).