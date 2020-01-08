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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:17+0300
https://ria.ru/20200108/1563189162.html
Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил Багдад об ударах по базам США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/44/1558164411_0:26:3007:1717_1036x0_80_0_0_3aa32795914e26bcf1142deaf7f5f219.jpg
РИА Новости

Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил Багдад об ударах по базам США

16:17 08.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил власти и вооруженные силы Ирака об ударе по базам США в Ираке.
"Иран оповестил правительство и вооруженные силы Ирака о мерах, предпринятых минувшей ночью", - сказал Зариф, чьи слова были опубликованы министерством иностранных дел.
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По его словам, присутствие США в регионе не приносит ничего, кроме деструктивных последствий.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
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В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифИракИранСШАВ мире
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