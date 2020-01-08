Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил Багдад об ударах по базам США

"Иран оповестил правительство и вооруженные силы Ирака о мерах, предпринятых минувшей ночью", - сказал Зариф, чьи слова были опубликованы министерством иностранных дел.

По его словам, присутствие США в регионе не приносит ничего, кроме деструктивных последствий.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.