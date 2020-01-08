Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил Багдад об ударах по базам США

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что Тегеран оповестил власти и вооруженные силы Ирака об ударе по базам США в Ираке.
"Иран оповестил правительство и вооруженные силы Ирака о мерах, предпринятых минувшей ночью", - сказал Зариф, чьи слова были опубликованы министерством иностранных дел.
По его словам, присутствие США в регионе не приносит ничего, кроме деструктивных последствий.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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