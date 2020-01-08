Диетолог объяснила, почему не стоит есть мандарины на голодный желудок

На 100 граммов продукта приходится около 12 грамм углеводов, что по словам Деккер, равняется трем чайным ложкам сахара. Кроме того, человек не обходится одним или двумя мандаринами, считает нутрициолог. Это приводит к большому потреблению сахара за один раз.