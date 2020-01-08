Турция уверена в успешной реализации проекта АЭС "Аккую"

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Анкара после успешной реализации проекта газопровода "Турецкий поток" уверена в аналогичном успехе при строительстве АЭС "Аккую", сказал министр энергетики Турции Фатих Дёнмез.
Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
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"Я уверен, так как мы добились успеха с "Турецким потоком", мы сможем сдержать слово в отношении другого совместного турецко-российского проекта атомной станции "Аккую". "Аккую" является краеугольным камнем 50-летней истории атомной энергетики нашей страны. Она станет памятником, гордостью и подарком к 100-летию нашей Республики", - сказал он на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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