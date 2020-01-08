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Туризм
2020-01-08T16:26+0300
https://ria.ru/20200108/1563188673.html
В АТОР выяснили, сколько российских туристов может находиться в Иране
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РИА Новости

В АТОР выяснили, сколько российских туристов может находиться в Иране

16:26 08.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкМечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Эксперты туроператорских компаний оценили возможное число путешественников из России в Иране, сообщает АТОР.
По их данным, сейчас в этой стране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или выезжающих в составе корпоративных мини-групп. Специалисты туррынка отметили, что в каникулярный период их число могло достигать сотни, однако подавляющее большинство путешественников уже вернулись в Россию.
Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 30-40 туристов из нашей страны, но, скорее всего, меньше.
По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехало 16 870 граждан РФ, в том числе, с целью туризма 1 972 человека.
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