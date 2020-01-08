В АТОР выяснили, сколько российских туристов может находиться в Иране

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Эксперты туроператорских компаний оценили возможное число путешественников из России в Иране, Эксперты туроператорских компаний оценили возможное число путешественников из России в Иране, сообщает АТОР.

По их данным, сейчас в этой стране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или выезжающих в составе корпоративных мини-групп. Специалисты туррынка отметили, что в каникулярный период их число могло достигать сотни, однако подавляющее большинство путешественников уже вернулись в Россию.

Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 30-40 туристов из нашей страны, но, скорее всего, меньше.