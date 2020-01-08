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Вучич рассказал о значении "Турецкого потока" для Сербии
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РИА Новости

Вучич рассказал о значении "Турецкого потока" для Сербии

15:55 08.01.2020 (обновлено: 15:56 08.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Продолжение газопровода "Турецкий поток" через Сербию имеет огромное значение для жителей страны и ее промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич.
Сербская компания Srbijagas ("Сербиягаз") сообщила 25 декабря, что укладка сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии завершена. Вучич в среду участвует в запуске газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
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"Этот газопровод позволит Сербии получать газ по пристойным ценам, лучшим, чем были до сих пор. Строительство газопровода длиной 403 километра через нашу страну, а затем и отводов от него, чтобы доставить газ в (отдаленные регионы страны) Владичин-Хан, Любовию, Байина-Башту и другие места, имеет огромное значение для привлечения инвестиций и развития промышленного производства", - цитирует агентство Танюг сербского лидера.
Первые поставки в Сербию через Болгарию ожидаются в мае, когда София должна завершить строительство своего участка. Первоначальный импорт газа в Сербию, как ожидается, составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более чем 3 миллиарда кубометров в год, для удовлетворения растущего внутреннего потребления и частичного экспорта в Боснию и Герцеговину.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
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СербиягазТурецкий потокАлександр ВучичСербияБосния и ГерцеговинаТурцияРоссияЭкономика
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