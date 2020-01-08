Вучич рассказал о значении "Турецкого потока" для Сербии

Сербская компания Srbijagas ("Сербиягаз") сообщила 25 декабря, что укладка сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии завершена. Вучич в среду участвует в запуске газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

Первые поставки в Сербию через Болгарию ожидаются в мае, когда София должна завершить строительство своего участка. Первоначальный импорт газа в Сербию, как ожидается, составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более чем 3 миллиарда кубометров в год, для удовлетворения растущего внутреннего потребления и частичного экспорта в Боснию и Герцеговину.