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Религия и мировоззрение
2020-01-08T15:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563188373.html
Патриарх Кирилл скорбит по жертвам авиакатастрофы в Иране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155245/54/1552455484_0:353:3012:2047_1036x0_80_0_0_c6e8ed85975afc7aab2c64c348ee8a2c.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл скорбит по жертвам авиакатастрофы в Иране

15:53 08.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 15:49
Авиакомпания опубликовала имена пассажиров упавшего в Иране Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
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Религия и мировоззрениеКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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