Патриарх Кирилл скорбит по жертвам авиакатастрофы в Иране

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.