Путин: газ из "Турецкого потока" обеспечит энергобезопасность Европы

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии запуска газопровода в Стамбуле.
"Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Путин.
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Он отметил, что при строительстве "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.
"Был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа. Более 6 километров за одни сутки. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением (этого газопровода): инженеров, строителей, работников российского "Газпрома" и турецкой "Botas", а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций", - добавил Путин.
Церемония запуска "Турецкого потока" проходит в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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