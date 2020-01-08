Путин: газ из "Турецкого потока" обеспечит энергобезопасность Европы

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Поставки российского газа по " Поставки российского газа по " Турецкому потоку " будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии запуска газопровода в Стамбуле

"Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Путин.

Он отметил, что при строительстве "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.

"Был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа. Более 6 километров за одни сутки. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением (этого газопровода): инженеров, строителей, работников российского "Газпрома" и турецкой "Botas", а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций", - добавил Путин.

Церемония запуска "Турецкого потока" проходит в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.