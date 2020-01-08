Авиакомпания опубликовала имена пассажиров упавшего в Иране Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

Среди них — две гражданки Украины: Ольга Кобюк 1958 года рождения и Елена Малахова 1981 года рождения. Всего погибло 11 граждан Украины, девять из них — экипаж.

Восьмого января рано утром недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился украинский пассажирский самолет, выполнявший рейс в Киев.

По последним данным, на борту находились 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа) из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Никто не выжил.