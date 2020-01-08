При крушении Boeing 737 погибли 13 студентов иранского университета

"Выражаем свои соболезнования иранскому народу и уважаемым семьям погибших в связи с гибелью наших соотечественников и студентов университета имени Шарифа в душераздирающем и печальном происшествии – крушении украинского пассажирского самолета", - сообщается в заявлении на сайте университета, в котором также были опубликованы имена погибших студентов.