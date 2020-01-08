Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T15:40+0300
https://ria.ru/20200108/1563187984.html
Жители Омска массово пожаловались на химический запах в воздухе
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40862/15/408621519_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4a8fcef59a9d11808d13d7a4ea164800.jpg
РИА Новости

Жители Омска массово пожаловались на химический запах в воздухе

15:40 08.01.2020
2631
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 янв – РИА Новости. Более 300 жителей Омска с вечера 7 января пожаловались на химический запах и запах газа в воздухе, передвижная эколаборатория выявила превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщает в среду Минприроды региона.
"С вечера 7 января 2020 года и по настоящее время в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Большая часть жалоб поступила из Советского и Кировского административных округов на химический запах, запах газа", - говорится в сообщении.
Завод в Челябинске
13 ноября 2019, 10:07
В Челябинской области завод оштрафовали за загрязнение воздуха
В министерстве пояснили, что уже ночью, сразу после поступления жалоб, передвижная эколаборатория выехала в Советский округ Омска для замеров воздуха. Результаты показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК).
На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК), уточнили в Минприроды. Сейчас передвижная эколаборатория контролирует состояние воздуха в Советском округе.
Гидрометцентр России
7 ноября 2019, 18:28
Росгидромет заявил об улучшении качества воздуха в российских городах
"В рамках установленного разграничения полномочий информация оперативно передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для осуществления предусмотренных законом процессуальных действий", - говорится в сообщении органа власти.
Жители Омска регулярно жалуются на неприятные запахи в воздухе, источником которых, как правило, становятся местные промышленные предприятия. Глава региона Александр Бурков говорил, что региональные власти не получают необходимой поддержки от Росприроднадзора в борьбе с предприятиями, загрязняющими воздух в Омске. Как сообщалось, с 2020 года в Омске, как и еще в 11 российских городах, будет создана система мониторинга качества атмосферного воздуха.
Гидрометцентр России
7 ноября 2019, 16:12
В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России
0210244
Обсудить 1
ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
Вид с самолета на дым от лесных пожаров в регионе Нового Южного Уэльса, Австралия. 7 января 2019
Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг
Кангальская овчарка
В Турции сохраняют уникальную породу сторожевых собак
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами
Больница
В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Вячеслав Цеповяз в колонии
Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение
Ветеринары на птичей ферме
Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Министр энергетики РФ Александр Новак
Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния