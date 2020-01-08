Жители Омска массово пожаловались на химический запах в воздухе

НОВОСИБИРСК, 8 янв – РИА Новости. Более 300 жителей Более 300 жителей Омска с вечера 7 января пожаловались на химический запах и запах газа в воздухе, передвижная эколаборатория выявила превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщает в среду Минприроды региона.

"С вечера 7 января 2020 года и по настоящее время в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Большая часть жалоб поступила из Советского и Кировского административных округов на химический запах, запах газа", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что уже ночью, сразу после поступления жалоб, передвижная эколаборатория выехала в Советский округ Омска для замеров воздуха. Результаты показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК).

На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК), уточнили в Минприроды. Сейчас передвижная эколаборатория контролирует состояние воздуха в Советском округе.

"В рамках установленного разграничения полномочий информация оперативно передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для осуществления предусмотренных законом процессуальных действий", - говорится в сообщении органа власти.