Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:47+0300
https://ria.ru/20200108/1563187698.html
Иракский парламент осудил нарушение Ираном суверенитета страны
https://cdn25.img.ria.ru/images/156311/79/1563117916_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fd0303fc0bc8a7fc1a3ee2e50d225a8b.jpg
РИА Новости

Иракский парламент осудил нарушение Ираном суверенитета страны

15:27 08.01.2020 (обновлено: 15:47 08.01.2020)
5523
© Khalid MohammedПоддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
© Khalid Mohammed
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак . Архивное фото
БАГДАД, 8 янв - РИА Новости. Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил использование Ираном воздушного пространства страны в ходе ударов по американским военным базам.
"Мы осуждаем нарушение Ираном суверенитета Ирака в ночь на среду и выражаем полное неприятие попыток враждующих сторон использовать территорию Ирака для сведения счетов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера.
Аль-Хальбуси призвал все стороны успокоиться, а правительство страны - принять меры по недопущению подобных нападений.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.
Опубликовано видео запуска иранских ракет по военным базам США в Ираке
Вчера, 14:01Конфликт США и Ирана
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
1052020753
Обсудить 10
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО осудила удары Ирана по американским военным базам
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Финляндия осудила удары Ирана по американским военным базам
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Премьер-министр Борис Джонсон
Британия осудила удары Ирана по базам США в Ираке
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Президент Ирана Хасан Роухани
В Иране пообещали "отрезать ногу" США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния