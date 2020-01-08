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МИД прокомментировал поручение Медведева по безопасности полетов
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РИА Новости

МИД прокомментировал поручение Медведева по безопасности полетов

15:25 08.01.2020 (обновлено: 15:55 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.
"В межведомственном формате ведётся проработка этого вопроса", - указали в МИД России.
Ранее пресс-секретарь премьер министра России Олег Осипов сообщил, что Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе.
Премьер поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.
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ТуризмНовости - ТуризмКрушение украинского самолета в ИранеОлег ОсиповБлижний ВостокДмитрий МедведевМИД РФИракРоссияИранБезопасностьВ мире
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