МИД прокомментировал поручение Медведева по безопасности полетов

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.
"В межведомственном формате ведётся проработка этого вопроса", - указали в МИД России.
Ранее пресс-секретарь премьер министра России Олег Осипов сообщил, что Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе.
Премьер поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.