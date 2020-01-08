В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости прекращения провокационных действий в отношении Тегерана

"Внимательно следим за ситуацией вокруг атаки на американские базы в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в частности — закончить ненужные провокации администрации президента и призвать Иран прекратить жестокость", — написала она в Twitter.

По словам Пелоси, США и остальной мир не могут допустить войны.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей исламской революции (военно-политическое элитное подразделение Ирана) заявил о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.

Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным иранского телеканала Press TV, жертвами стали около 80 человек, однако в США эту информацию не подтверждают. Так, американский лидер Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.

Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против американцев, отметив, что они будут зависеть от поведения США.