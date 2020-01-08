В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

"Внимательно следим за ситуацией вокруг атаки на американские базы в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в частности — закончить ненужные провокации администрации президента и призвать Иран прекратить жестокость", — написала она в Twitter.
По словам Пелоси, США и остальной мир не могут допустить войны.
В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей исламской революции (военно-политическое элитное подразделение Ирана) заявил о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.
Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным иранского телеканала Press TV, жертвами стали около 80 человек, однако в США эту информацию не подтверждают. Так, американский лидер Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против американцев, отметив, что они будут зависеть от поведения США.
Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил о 13 сценариях мести США за гибель Сулеймани, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки".
6 января, 08:00Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом