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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T20:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563187596.html
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
https://cdn22.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_d62fad7475873c7910f3378a4ace3d91.jpg
РИА Новости

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

15:26 08.01.2020 (обновлено: 20:53 08.01.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости прекращения провокационных действий в отношении Тегерана.

"Внимательно следим за ситуацией вокруг атаки на американские базы в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в частности — закончить ненужные провокации администрации президента и призвать Иран прекратить жестокость", — написала она в Twitter.

По словам Пелоси, США и остальной мир не могут допустить войны.
В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей исламской революции (военно-политическое элитное подразделение Ирана) заявил о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.
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В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
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Популярные комментарии
Очень интересно, когда теракты со стороны США называют провокациями.
8 января, 15:34
Адам Ваксель
8531002
Классно сказано: "дополнительные меры против американцев будут зависеть от поведения США".
8 января, 16:14
ВБВалера Балащенко
1730000
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