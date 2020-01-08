Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-08T15:24+0300
https://ria.ru/20200108/1563187560.html
В Черногории вступил в силу закон о церквях
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

В Черногории вступил в силу закон о церквях

15:24 08.01.2020
1708
© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине, Черногория
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 янв - РИА Новости. Закон о религиозных объединениях в Черногории, вызвавший противодействие Сербской православной церкви (СПЦ), вступил в силу в среду, сообщило национальное телевидение.
Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Массовое шествие назначено на вечер среды в Белграде.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
30 декабря 2019, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
"Все религиозные объекты, которые представляют собой культурное наследие, и которые были имуществом государства Черногория до потери ее независимости в 1918 году (со вступлением в Королевство сербов, хорватов и словенцев - Прим. ред.), и которые после не перешли должным образом в собственность какой-либо религиозной общины, будут признаны собственностью государства", - сообщило национальное телевидение.
Ранее патриарх Сербский Ириней в интервью изданию живущих в Германии сербов "Франкуфуртске Вести" заявил, что Черногория "отрицает собственную историю".
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
24 декабря 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
"Наши отношения с черногорцами всегда были братскими, мы один народ, но тут, к сожалению, вмешалась политика, мы знаем, чья и почему, с желанием отделить Черногорию от Сербии. Что еще трагичнее, и не может быть оправдано - Черногория признала независимость Косово в руках албанцев, а президент Черногории участвует в некоторых фазах с другими, когда речь идет о Косово и Сербии", - заявил предстоятель СПЦ.
Патриарх Ириней добавил, что опасается применения черногорского опыта с законом о церквях для отъема сербских святынь в Косово и Метохии.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
27 декабря 2019, 15:43Религия и мировоззрение
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
1003522
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
Рекомендуем
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Храм Святого Саввы в Белграде
В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
Девушка во время пробежки
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Инженер по метрологии устанавливает общедомовой счетчик воды для поверки
В России изменяют правила поверки счетчиков
Канадский певец Джастин Бибер
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния