В Черногории вступил в силу закон о церквях

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Массовое шествие назначено на вечер среды в Белграде.

"Все религиозные объекты, которые представляют собой культурное наследие, и которые были имуществом государства Черногория до потери ее независимости в 1918 году (со вступлением в Королевство сербов, хорватов и словенцев - Прим. ред.), и которые после не перешли должным образом в собственность какой-либо религиозной общины, будут признаны собственностью государства", - сообщило национальное телевидение.

Ранее патриарх Сербский Ириней в интервью изданию живущих в Германии сербов "Франкуфуртске Вести" заявил, что Черногория "отрицает собственную историю".

"Наши отношения с черногорцами всегда были братскими, мы один народ, но тут, к сожалению, вмешалась политика, мы знаем, чья и почему, с желанием отделить Черногорию от Сербии. Что еще трагичнее, и не может быть оправдано - Черногория признала независимость Косово в руках албанцев, а президент Черногории участвует в некоторых фазах с другими, когда речь идет о Косово и Сербии", - заявил предстоятель СПЦ.

Патриарх Ириней добавил, что опасается применения черногорского опыта с законом о церквях для отъема сербских святынь в Косово и Метохии.