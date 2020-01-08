Финляндия осудила удары Ирана по американским военным базам

В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Финляндия осуждает ракетные удары Ирана, которые также наносят удары по миротворческим силам в регионе. Международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы разорвать круг насилия", - говорится официальном в заявлении на сайте канцелярии президента.
В заявлении канцелярии также отмечается, что финский контингент не пострадал во время нападения.
Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин, осуществляющая в среду свой первый зарубежный визит в соседнюю Швецию, также обсудила удары Ирана с шведским коллегой Стефаном Лёвеном.
"Финляндия осуждает ракетные удары Ирана и требует, чтобы Иран объяснил свои действия. Безопасность финских войск должна быть обеспечена (финский контингент из около 80 военных находится в Ираке - ред.). Этот вопрос также обсуждался сегодня с премьер-министром Стефаном Лёвеном во время визита в Швецию",- написала Марин в Twitter.