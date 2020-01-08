Финляндия осудила удары Ирана по американским военным базам

ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Канцелярия президента Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё с выступила с осуждением ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке

В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"Финляндия осуждает ракетные удары Ирана, которые также наносят удары по миротворческим силам в регионе. Международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы разорвать круг насилия", - говорится официальном в заявлении на сайте канцелярии президента.

В заявлении канцелярии также отмечается, что финский контингент не пострадал во время нападения.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин, осуществляющая в среду свой первый зарубежный визит в соседнюю Швецию, также обсудила удары Ирана с шведским коллегой Стефаном Лёвеном.