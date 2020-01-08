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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:35+0300
https://ria.ru/20200108/1563187376.html
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a993ff530bd649f845ff3490bf7e5d8e.jpg
РИА Новости

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

15:16 08.01.2020 (обновлено: 15:35 08.01.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака, сообщает госагентство SANA.
По его данным, порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком. В свою очередь с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.
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Отмечается, что ряд грузовиков прибыли на базу в Шаддади с юго-востока Сирии - провинции Дейр-эз-Зор.
Агентство сообщает, что эти шаги являются "подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск", но не уточняет источники такой информации.
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В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаБлижний ВостокСирияСШАВ мире
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8 января, 15:31
Ярослав Погодин
27225049
может поступила инфа что им тоже может прилететь, не факт что бегут, скорее пентагон готовит новую атаку.
8 января, 15:26
iivan_mbr
6312305
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