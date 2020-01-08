Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Американские военные покинули две базы на северо-востоке Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака , сообщает госагентство SANA

По его данным, порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком. В свою очередь с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Отмечается, что ряд грузовиков прибыли на базу в Шаддади с юго-востока Сирии - провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство сообщает, что эти шаги являются "подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск", но не уточняет источники такой информации.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.