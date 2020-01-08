"Победа" просчитала альтернативные маршруты после сообщений Росавиации

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций не летать над частью Ближнего Востока, ждет официального указания Росавиации, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"Мы просчитали альтернативные маршруты и ждем официального указания Росавиации", - сказали в пресс-службе.