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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:07+0300
https://ria.ru/20200108/1563187182.html
"Победа" просчитала альтернативные маршруты после сообщений Росавиации
https://cdn23.img.ria.ru/images/155985/13/1559851377_54:0:2472:1360_1036x0_80_0_0_eebed24e77e56e8f829024b8f26b17ee.jpg
РИА Новости

"Победа" просчитала альтернативные маршруты после сообщений Росавиации

15:10 08.01.2020 (обновлено: 16:07 08.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций не летать над частью Ближнего Востока, ждет официального указания Росавиации, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Вчера, 14:14Конфликт США и Ирана
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Мы просчитали альтернативные маршруты и ждем официального указания Росавиации", - сказали в пресс-службе.
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеПобеда (авиакомпания)Ближний ВостокРосавиацияЭкономика
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