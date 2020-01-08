Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю Собрания Исламского совета Ирана Али Ардаширу Лардижани в связи с авиакатастрофой в Тегеране , сообщает пресс-служба СФ.

"С большой скорбью восприняли сообщение о гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение после взлета из столичного аэропорта", — говорится в телеграмме.

В России потрясены этой трагедией, отмечается в документе. "Мы искренне сопереживаем гражданам Исламской Республики Иран, разделяем боль тех, кто понес невосполнимые утраты, желаем им стойкости и твердости духа в этот тяжелый час", - подчеркнула Матвиенко.

"От имени Совета Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - отметила спикер.

Также Матвиенко передала слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших: "В самолете находились граждане многих стран, и произошедшая катастрофа никого не может оставить равнодушным — в десятки семей пришло страшное горе. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в телеграмме.