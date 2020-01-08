"Аэрофлот" может изменить маршруты после рекомендаций Росавиации

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

"В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе.

"Аэрофлот" вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации", - добавили там.

Продолжатся ли рейсы в Тегеран, в компании не уточнили. Однако, в соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", перевозчик планирует вечером в среду выполнить рейс из Москвы в Тегеран.