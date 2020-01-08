"Аэрофлот" может изменить маршруты после рекомендаций Росавиации

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" разработала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока, готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе.
"Аэрофлот" вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации", - добавили там.
Продолжатся ли рейсы в Тегеран, в компании не уточнили. Однако, в соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", перевозчик планирует вечером в среду выполнить рейс из Москвы в Тегеран.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.