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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:02+0300
https://ria.ru/20200108/1563186966.html
Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155611/60/1556116008_86:703:2476:2048_1036x0_80_0_0_a1148f5eefae8862d6bd1525c4215b6f.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

15:02 08.01.2020
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти в Бахрейне
Добыча нефти в Бахрейне
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Эксперт отметил, что всплески напряженности в регионе в последнее время приводят к кратковременному росту котировок, а затем цены плавно опускаются вниз до комфортных значений 60-65 долларов. "Скорее всего, так будет и сейчас", - сказал Деев. По его мнению, последние события в Ближневосточном регионе – "это этапы борьбы за нефтедобычу ".
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По его словам, основная опасность роста напряженности между США и Ираном заключается в том, что может быть перекрыт Ормузский пролив, в результате чего мировой рынок нефти лишится 20% поставок, которые идут из стран Персидского залива. "Весной 2019 года только на угрозах Ирана перекрыть пролив нефтяные цены подскочили на 2,5%", - напомнил он.
"Также существует опасность для движения нефтеналивных танкеров, что приведет к перебою в поставках нефти на мировой рынок. Однако серьезного роста цен надолго этот факт не вызовет: на фоне стагнирующей мировой экономики объем предложения нефти превышает спрос, и "переварить" высокие цены рынок вряд ли сможет", - добавляет Деев.
Добыча нефти
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Он полагает, что в случае перекрытия Ормузского пролива нефтяные котировки вырастут до 80-85 долларов за баррель марки Brent, но затем стоимость нефти снова снизится и закрепится на долгий период в районе 60-65 долларов.
"Для РФ всплеск цен - явно положительный фактор, так как приведет к увеличению экспортной выручки на фоне стагнации объема добычи. Дальнейшего укрепления рубля от этих событий ждать не стоит, потому что бюджету слишком крепкий курс национальной валюты невыгоден", - заключает он.
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Конфликт США и ИранаЦены на нефтьБлижний ВостокBrentРоссияЭкономика
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