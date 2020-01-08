Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эксперт отметил, что всплески напряженности в регионе в последнее время приводят к кратковременному росту котировок, а затем цены плавно опускаются вниз до комфортных значений 60-65 долларов. "Скорее всего, так будет и сейчас", - сказал Деев. По его мнению, последние события в Ближневосточном регионе – "это этапы борьбы за нефтедобычу ".

По его словам, основная опасность роста напряженности между США и Ираном заключается в том, что может быть перекрыт Ормузский пролив, в результате чего мировой рынок нефти лишится 20% поставок, которые идут из стран Персидского залива. "Весной 2019 года только на угрозах Ирана перекрыть пролив нефтяные цены подскочили на 2,5%", - напомнил он.

"Также существует опасность для движения нефтеналивных танкеров, что приведет к перебою в поставках нефти на мировой рынок. Однако серьезного роста цен надолго этот факт не вызовет: на фоне стагнирующей мировой экономики объем предложения нефти превышает спрос, и "переварить" высокие цены рынок вряд ли сможет", - добавляет Деев.

Он полагает, что в случае перекрытия Ормузского пролива нефтяные котировки вырастут до 80-85 долларов за баррель марки Brent, но затем стоимость нефти снова снизится и закрепится на долгий период в районе 60-65 долларов.