МАУ опубликовала имена членов экипажа разбившегося в Иране лайнера

Согласно спискам, на борту находились три пилота и шесть бортпроводников.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.