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2020-01-08T14:58+0300
https://ria.ru/20200108/1563186777.html
МАУ опубликовала имена членов экипажа разбившегося в Иране лайнера
https://cdn24.img.ria.ru/images/156317/85/1563178526_0:496:2730:2032_1036x0_80_0_0_b7a212afb8971a319d3e7ff89f2f6cc9.jpg
РИА Новости

МАУ опубликовала имена членов экипажа разбившегося в Иране лайнера

14:58 08.01.2020
5318
© REUTERS / WANA / Nazanin TabatabaeeСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена девяти членов экипажа разбившегося в Иране самолета.
Согласно спискам, на борту находились три пилота и шесть бортпроводников.
Информационное табло в аэропорту Борисполь. 8 января 2020
Вчера, 10:47
Муж стюардессы рухнувшего в Иране лайнера узнал о крушении в аэропорту
"Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. Бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна", - сообщается на сайте компании.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныТегеран (город)В мире
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