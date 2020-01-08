Польша эвакуировала посла из Ирака

"Я могу подтвердить, что посол вернулась из Ирака и сегодня находится в Варшаве", - сказал замминистра.
"Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну", - добавил он.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.