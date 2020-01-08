Польша эвакуировала посла из Ирака

"Я могу подтвердить, что посол вернулась из Ирака и сегодня находится в Варшаве", - сказал замминистра.

"Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну", - добавил он.