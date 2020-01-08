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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:52+0300
https://ria.ru/20200108/1563186668.html
Испания перебросила большинство военных с иракской базы в Кувейт
https://cdn23.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_0:90:2000:1215_1036x0_80_0_0_f106d287a97a1108bc437316d1015643.jpg
РИА Новости

Испания перебросила большинство военных с иракской базы в Кувейт

14:52 08.01.2020
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© Flickr / Turki Al-FassamФлаг Кувейта
Флаг Кувейта
© Flickr / Turki Al-Fassam
Флаг Кувейта. Архивное фото
МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Большая часть испанских военных, дислоцированных на базе в Багдаде, передислоцированы в Кувейт, сообщила и.о. заместителя председателя испанского правительства Кармен Кальво.
"Военные, которые находились в наиболее сейчас опасной зоне, направились в Кувейт, остаются только трое", - заявила Кальво в интервью телеканалу TVE.
Минобороны в среду сообщило, что в рамках решения НАТО Испания передислоцировала в Кувейт десять из 13 военнослужащих с базы в Багдаде. "Сейчас в Багдаде остаются только трое из 13 военнослужащих, которые там находились. Остальные находятся по пути в Кувейт", - заявили в министерстве.
В Ираке находится около 550 военных и сотрудников Гражданской гвардии, большая часть расквартирована на базе в Басмайе, в 60 километрах от Багдада.
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В минобороны также сообщили, что испанские военные не пострадали в ходе ракетных ударов Ирана в ночь на среду. "Ситуация на базе в Басмайе нормальная. В ночь с 7 на 8 января произошел ряд нападений на базы коалиции в Ираке. На базах, затронутых последствиями, не было значительного количества представителей испанского контингента. Поэтому никто из членов испанского контингента не пострадал в результате этих атак", - заявили в министерстве.
В военном ведомстве добавили, что и.о. министра обороны Маргарита Роблес находится в постоянном контакте с испанскими военными в зоне конфликта.
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Кальво призвала к спокойствию "не только президента США, но и Иран, чтобы он не нарушал ограничения, установленные в области вооружений". "Мы уже видели, каковы результаты, когда действуют без необходимой сдержанности", - добавила она, отметив, что все действия Испании в зоне конфликта координируются в рамках ЕС и НАТО.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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