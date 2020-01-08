Испания перебросила большинство военных с иракской базы в Кувейт

МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Большая часть испанских военных, дислоцированных на базе в Большая часть испанских военных, дислоцированных на базе в Багдаде , передислоцированы в Кувейт , сообщила и.о. заместителя председателя испанского правительства Кармен Кальво.

"Военные, которые находились в наиболее сейчас опасной зоне, направились в Кувейт, остаются только трое", - заявила Кальво в интервью телеканалу TVE

Минобороны в среду сообщило, что в рамках решения НАТО Испания передислоцировала в Кувейт десять из 13 военнослужащих с базы в Багдаде. "Сейчас в Багдаде остаются только трое из 13 военнослужащих, которые там находились. Остальные находятся по пути в Кувейт", - заявили в министерстве.

В Ираке находится около 550 военных и сотрудников Гражданской гвардии, большая часть расквартирована на базе в Басмайе, в 60 километрах от Багдада.

В минобороны также сообщили, что испанские военные не пострадали в ходе ракетных ударов Ирана в ночь на среду. "Ситуация на базе в Басмайе нормальная. В ночь с 7 на 8 января произошел ряд нападений на базы коалиции в Ираке. На базах, затронутых последствиями, не было значительного количества представителей испанского контингента. Поэтому никто из членов испанского контингента не пострадал в результате этих атак", - заявили в министерстве.

В военном ведомстве добавили, что и.о. министра обороны Маргарита Роблес находится в постоянном контакте с испанскими военными в зоне конфликта.

Кальво призвала к спокойствию "не только президента США, но и Иран, чтобы он не нарушал ограничения, установленные в области вооружений". "Мы уже видели, каковы результаты, когда действуют без необходимой сдержанности", - добавила она, отметив, что все действия Испании в зоне конфликта координируются в рамках ЕС и НАТО.