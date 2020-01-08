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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:50+0300
https://ria.ru/20200108/1563186622.html
В Госдуме надеются, что США не станут обострять конфликт с Ираном
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/76/1563117631_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_d8a3f24ebddce679ebdfb42cd6d2741e.jpg
РИА Новости

В Госдуме надеются, что США не станут обострять конфликт с Ираном

14:49 08.01.2020 (обновлено: 14:50 08.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек надеется, что США не начнут обострять военный конфликт с Ираном.
"Я верю и очень надеюсь, что американский военный контингент на Ближнем Востоке не начнет эскалацию военного конфликта против Ирана, на территории которого сейчас проводится расследование по причинам крушения украинского Boeing. Это было бы не просто негуманно, это было бы бесчеловечно обстреливать людей, которые стараются установить не только причины крушения самолета, но и, как это ни прискорбно, найти останки погибших пассажиров", - сказал РИА Новости Бальбек.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Через несколько часов выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
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