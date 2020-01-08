В Госдуме надеются, что США не станут обострять конфликт с Ираном

"Я верю и очень надеюсь, что американский военный контингент на Ближнем Востоке не начнет эскалацию военного конфликта против Ирана, на территории которого сейчас проводится расследование по причинам крушения украинского Boeing. Это было бы не просто негуманно, это было бы бесчеловечно обстреливать людей, которые стараются установить не только причины крушения самолета, но и, как это ни прискорбно, найти останки погибших пассажиров", - сказал РИА Новости Бальбек.