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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:51+0300
https://ria.ru/20200108/1563186563.html
Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8bbf467317288074ed76be8cce118e33.jpg
РИА Новости

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

14:51 08.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в среду днем на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, вызванной конфликтом США и Ирана, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
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В центре внимания инвесторов находится напряженность между США и Ираном, усилившаяся после того, как американская сторона в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожила главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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После атаки цена нефти марки WTI впервые с 26 апреля поднималась выше 65 долларов за баррель, а Brent достигала отметки в 71 доллар за баррель, что стало максимумом с 22 мая.
"Я думаю, что рост нефтяных рынков будет временным явлением ... американские игроки увеличат добычу, если цены на нефть останутся высокими", - приводит агентство Рейтер мнение председателя японской нефтегазовой компании Inpex Corp Тошиаки Китамуры (Toshiaki Kitamura).
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