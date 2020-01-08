Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находится напряженность между США и Ираном, усилившаяся после того, как американская сторона в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожила главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани . Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

После атаки цена нефти марки WTI впервые с 26 апреля поднималась выше 65 долларов за баррель, а Brent достигала отметки в 71 доллар за баррель, что стало максимумом с 22 мая.