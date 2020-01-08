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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:43+0300
https://ria.ru/20200108/1563186390.html
Словения перемещает военных из Ирака после удара Ирана по базам США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156317/75/1563177575_0:468:795:915_1036x0_80_0_0_63f03fee8ec49a00a7822e3e35d5dbd0.jpg
РИА Новости

Словения перемещает военных из Ирака после удара Ирана по базам США

14:43 08.01.2020
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© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
БЕЛГРАД, 8 янв - РИА Новости. Словения решила переместить военнослужащих из Ирака после нападения Ирана на военные базы США, сообщило министерство обороны страны.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Накануне минобороны Хорватии сообщило, что переместило свой второй контингент в Ираке - 14 военнослужащих - из Багдада в Кувейт, а еще семь человек, у которых завершился срок пребывания, вернуло домой.
"Минобороны в связи с нападением на аэродром в Эрбиле приняло решение об эвакуации всех шестерых военнослужащих армии Словении третьего контингента из района операции "Непоколебимая решимость". Эвакуация производится совместно с германскими партнерами", - сообщило минобороны Словении в среду.
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Уточняется, что словенский президент Марьян Шарец и министр обороны Карл Эрьявец разговаривали по видеосвязи с военнослужащими, которые сообщили, что не пострадали при нападении на авиабазу.
Министерство обороны Черногории в среду также сообщило, что "размышляет о том, чтобы отложить отправку военнослужащих в Ирак" из-за нового кризиса на Ближнем Востоке.
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