Словения перемещает военных из Ирака после удара Ирана по базам США

БЕЛГРАД, 8 янв - РИА Новости. Словения решила переместить военнослужащих из Ирака после нападения Ирана на военные базы США, сообщило министерство обороны страны.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани . Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Накануне минобороны Хорватии сообщило, что переместило свой второй контингент в Ираке - 14 военнослужащих - из Багдада в Кувейт, а еще семь человек, у которых завершился срок пребывания, вернуло домой.

"Минобороны в связи с нападением на аэродром в Эрбиле приняло решение об эвакуации всех шестерых военнослужащих армии Словении третьего контингента из района операции "Непоколебимая решимость". Эвакуация производится совместно с германскими партнерами", - сообщило минобороны Словении в среду.

Уточняется, что словенский президент Марьян Шарец и министр обороны Карл Эрьявец разговаривали по видеосвязи с военнослужащими, которые сообщили, что не пострадали при нападении на авиабазу.