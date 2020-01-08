Эскалация конфликта с Ираном зависит от США, заявил Пушков

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Решение быть или не быть большой войне на Ближнем востоке принимается не в Иране, а в США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Эскалация теперь зависит только от США: Тегеран заявил, что готов ограничиться двумя ударами по военным базам США в Ираке. Поэтому союзники США должны сейчас призывать к сдержанности не Иран, а Вашингтон", — написал он в Twitter.
Американские военные в ходе спецоперации убили иранского генерала Касема Сулеймане. Тегеран пообещал отомстить и в ночь на среду нанес удары по двум базам, где располагается военный контингент США.
Американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что если Тегеран совершит атаку, то Вашингтон нанесет "быстрый и сильный удар" по 52 целям в стране.