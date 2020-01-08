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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:42+0300
https://ria.ru/20200108/1563186192.html
Эскалация конфликта с Ираном зависит от США, заявил Пушков
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/22/1562712244_0:365:2671:1867_1036x0_80_0_0_741d78e99df308cf4b8fad47a99cd626.jpg
РИА Новости

Эскалация конфликта с Ираном зависит от США, заявил Пушков

14:36 08.01.2020 (обновлено: 14:42 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Решение быть или не быть большой войне на Ближнем востоке принимается не в Иране, а в США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Эскалация теперь зависит только от США: Тегеран заявил, что готов ограничиться двумя ударами по военным базам США в Ираке. Поэтому союзники США должны сейчас призывать к сдержанности не Иран, а Вашингтон", — написал он в Twitter.

Американские военные в ходе спецоперации убили иранского генерала Касема Сулеймане. Тегеран пообещал отомстить и в ночь на среду нанес удары по двум базам, где располагается военный контингент США.
Американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что если Тегеран совершит атаку, то Вашингтон нанесет "быстрый и сильный удар" по 52 целям в стране.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАлексей ПушковИранСШАВ мире
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