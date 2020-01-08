В Иране назвали сроки опознания жертв катастрофы украинского лайнера

"Несколько команд специалистов будут работать 24 часа в сутки, чтобы за 3-4 дня, максимум за неделю, установить личности всех погибших и передать тела их семьям", - заявил глава отдела по связям с общественностью и международным делам организации судебной медицины Ирана, добавив, что, возможно, потребуется также опознание погибших их близкими.