Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

Представитель правительства Кувейта Тарек Музрем заявил в Twitter, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.
Ранее агентство процитировало слова министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о том, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Сейчас в Twitter агентства на различных языках данной новости нет, последняя опубликованная на арабском языке сообщает о визите турецкого главы МИД.
База "Арифджан" является важным логистическим пунктом для США в регионе.