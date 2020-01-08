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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:39+0300
https://ria.ru/20200108/1563186086.html
Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска
https://cdn24.img.ria.ru/images/156318/52/1563185280_0:0:1440:810_1036x0_80_0_0_7ff4de0347f68306b8f479998890e8c9.jpg
РИА Новости

Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

14:33 08.01.2020 (обновлено: 14:39 08.01.2020)
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, KuwaitСержант-механик армии США Д осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Сержант-механик армии США Д осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, Kuwait
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Кувейтское госагентство KUNA удалило из своего Twitter новость о том, что США намерены вывести войска с базы "Арифджан".
Представитель правительства Кувейта Тарек Музрем заявил в Twitter, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.
Ранее агентство процитировало слова министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о том, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Сейчас в Twitter агентства на различных языках данной новости нет, последняя опубликованная на арабском языке сообщает о визите турецкого главы МИД.
База "Арифджан" является важным логистическим пунктом для США в регионе.
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