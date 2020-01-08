Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T05:07+0300
https://ria.ru/20200108/1563186043.html
Эксперт оценил вероятность крупномасштабного конфликта Ирана и США
https://cdn21.img.ria.ru/images/156316/50/1563165031_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3fed9323651cab71477a022db293aec2.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность крупномасштабного конфликта Ирана и США

14:31 08.01.2020 (обновлено: 05:07 09.01.2020)
55926
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYПохороны Кассема Солеймани в городе Керман
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Вероятность крупномасштабного военного конфликта между Ираном и США крайне мала несмотря на обострение двусторонних противоречий, считает директор исследовательского центра Ближнего Востока Китайской дипломатической академии профессор Гао Шантао.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Многие обеспокоены тем, что это столкновение США и Ирана выйдет из под контроля и перерастет в полномасштабный военный конфликт. На самом деле, если спокойно проанализировать, то нам, наверное, не нужно быть такими пессимистичными", - сказал в беседе с РИА Новости Гао Шантао.
Эксперт пояснил, что взаимные минимальные требования США и Ирана очень четкие: США требуют от Ирана не убивать американцев, не развивать ядерное оружие, не перекрывать Ормузский пролив; Иран, несмотря на то, что не заявил об этом официально, "не будет рисковать своей жизнью с США", если Вашингтон не попытается с помощью военной силы свергнуть действующую власть.
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
Вчера, 13:24Конфликт США и Ирана
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
"Я думаю, что это инстинктивно понимают обе стороны. В этом заключается скрытый смысл заявлений администраций Трампа о том, что у США нет намерений свергать правительство Ирана. Поэтому мы можем предположить, что если не произойдет что-то действительно серьезное и непредвиденное, несмотря на то, что внешне Иран и США готовы к бою, конфликт в конечном итоге пойдет на спад", - считает китайский эксперт.
По его мнению, Иран был вынужден ответить на убийство Сулеймани, подвергнув ракетному обстрелу американские военные базы, но на этом операция Ирана прекратится.
"Можно предположить, что месть Ирана остановится на этом. США, скорее всего, тоже не будут из-за этого развязывать открытый военный конфликт, уничтожать внутри Ирана базы для пуска управляемых снарядов", - полагает Гао Шантао.
Однако если стороны изменили планы в отношении друг друга и США в ответ на иранский ракетный обстрел нанесут удар по военным целям Ирана, а Иран перестанет думать о политическом кризисе и не перестанет атаковать американские базы, то стороны ввяжутся в крупномасштабный военный конфликт, предполагает эксперт.
"Его исход очень легко предсказать, политическая власть Ирана вполне вероятно понесет очень серьезные потери, вплоть до свержения. Но вероятность такой ситуации кране мала", - заключил китайский политолог.
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
6 января, 08:00
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
3261316347
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Киев убрал из сообщения о крушении в Иране слова об исключении теракта
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
Обломок самолета авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который разбился после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. 8 января 2020
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Пожар в Новосибирской области: кадры с места ЧП
Появилось видео пожара в ТК в Новосибирской области
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Опубликованы снимки последствий удара по американской базе в Ираке
На месте ДТП у дома 9 по проспекту Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. 7 января 2020
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния