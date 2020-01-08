Эксперт оценил вероятность крупномасштабного конфликта Ирана и США

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Вероятность крупномасштабного военного конфликта между Вероятность крупномасштабного военного конфликта между Ираном США крайне мала несмотря на обострение двусторонних противоречий, считает директор исследовательского центра Ближнего Востока Китайской дипломатической академии профессор Гао Шантао.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани . Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"Многие обеспокоены тем, что это столкновение США и Ирана выйдет из под контроля и перерастет в полномасштабный военный конфликт. На самом деле, если спокойно проанализировать, то нам, наверное, не нужно быть такими пессимистичными", - сказал в беседе с РИА Новости Гао Шантао.

Эксперт пояснил, что взаимные минимальные требования США и Ирана очень четкие: США требуют от Ирана не убивать американцев, не развивать ядерное оружие, не перекрывать Ормузский пролив; Иран, несмотря на то, что не заявил об этом официально, "не будет рисковать своей жизнью с США", если Вашингтон не попытается с помощью военной силы свергнуть действующую власть.

"Я думаю, что это инстинктивно понимают обе стороны. В этом заключается скрытый смысл заявлений администраций Трампа о том, что у США нет намерений свергать правительство Ирана. Поэтому мы можем предположить, что если не произойдет что-то действительно серьезное и непредвиденное, несмотря на то, что внешне Иран и США готовы к бою, конфликт в конечном итоге пойдет на спад", - считает китайский эксперт.

По его мнению, Иран был вынужден ответить на убийство Сулеймани, подвергнув ракетному обстрелу американские военные базы, но на этом операция Ирана прекратится.

"Можно предположить, что месть Ирана остановится на этом. США, скорее всего, тоже не будут из-за этого развязывать открытый военный конфликт, уничтожать внутри Ирана базы для пуска управляемых снарядов", - полагает Гао Шантао.

Однако если стороны изменили планы в отношении друг друга и США в ответ на иранский ракетный обстрел нанесут удар по военным целям Ирана, а Иран перестанет думать о политическом кризисе и не перестанет атаковать американские базы, то стороны ввяжутся в крупномасштабный военный конфликт, предполагает эксперт.