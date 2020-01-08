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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:11+0300
https://ria.ru/20200108/1563185515.html
Франция осудила ракетные удары Ирана в Ираке и призвала к деэскалации
https://cdn22.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1036x0_80_0_0_e41d0a63389565980b1f0dc20f1222dc.jpg
РИА Новости

Франция осудила ракетные удары Ирана в Ираке и призвала к деэскалации

14:11 08.01.2020
1923
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Франция осуждает удары Ирана по военным базам в Ираке и призывает к деэскалации, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Вчера, 12:07Конфликт США и Ирана
Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке
"Франция осуждает обстрелы Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности со своими союзниками и партнерами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака", - говорится в заявлении главы МИД Франции, которое распространила пресс-служба ведомства.
Французский министр подчеркивает, что сегодня как никогда важна деэскалация. "Цикл насилия должен прекратиться. Франция со своей стороны по-прежнему полна решимости добиваться ослабления напряженности. Она поддерживает контакты со всеми задействованными сторонами, чтобы поощрять сдержанность и ответственность", - отметил он.
Париж также напоминает о важности продолжения борьбы против ИГ* при полном уважении суверенитета Ирака, заявил министр.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
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Обсудить 6
Конфликт США и ИранаМИД Франции‎ФранцияИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Суслик заговорил басом.....
8 января, 14:14
Стас Титов
660010
Т.е. когда полосатые бомбят первых лиц Ирана в Ираке это хорошо, а когда Иран в Ираке дал полосатым ответку это плохо и угрожает суверенитету Ирака? А может это просто очередной "лизь" хозяину?
8 января, 14:21
virshych
1200010
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