Франция осудила ракетные удары Ирана в Ираке и призвала к деэскалации

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Франция осуждает обстрелы Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности со своими союзниками и партнерами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака", - говорится в заявлении главы МИД Франции, которое распространила пресс-служба ведомства.
Французский министр подчеркивает, что сегодня как никогда важна деэскалация. "Цикл насилия должен прекратиться. Франция со своей стороны по-прежнему полна решимости добиваться ослабления напряженности. Она поддерживает контакты со всеми задействованными сторонами, чтобы поощрять сдержанность и ответственность", - отметил он.
Париж также напоминает о важности продолжения борьбы против ИГ* при полном уважении суверенитета Ирака, заявил министр.
*Запрещенная в России террористическая организация.