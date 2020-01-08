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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:49+0300
https://ria.ru/20200108/1563185493.html
Сирия заявила о праве Ирана отвечать на агрессию США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156318/80/1563188080_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8b5f7d7ce840587776749c7d88fcc4e0.jpg
РИА Новости

Сирия заявила о праве Ирана отвечать на агрессию США

14:11 08.01.2020 (обновлено: 15:49 08.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. МИД Сирии в среду заявил о солидарности с Ираном после его ударов по американским военным базам в Ираке и праве Тегерана отвечать на агрессию Вашингтона.
"Сирия выражает абсолютную солидарность с Ираном... и подтверждает его право защищаться в свете американских угроз и нападений, и возлагает ответственность за все последствия на США", - цитирует гостелеканал Ikhbariya заявление МИД.
МИД заявил, что Вашингтону нужно избавиться от попыток установить свою гегемонию, и что главным виновником конфликтов в регионе являются США.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Опубликовано видео запуска иранских ракет по военным базам США в Ираке
Вчера, 14:01Конфликт США и Ирана
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
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Обсудить 1
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракСирияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Вполне ожидаемо. Сирия-один из наиболее пострадавших регионов Востока от помощи США в становлении американской демократии.
8 января, 14:18
Андрей Романов
2200003
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