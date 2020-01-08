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В Самаре эвакуировали около 50 человек из ТЦ после короткого замыкания
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РИА Новости

В Самаре эвакуировали около 50 человек из ТЦ после короткого замыкания

14:05 08.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из шестиэтажного торгового центра в Самаре после короткого замыкания в электрооборудовании, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из торгового центра "ЦУМ Самара" на улице Вилоновская после короткого замыкания электропроводки эвакуировали 50 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорания после короткого замыкания не последовало, пострадавших нет.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
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МЧС РФСамараПроисшествия
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