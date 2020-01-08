В Иране пообещали "отрезать ногу" США

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News

В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе.

Ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские военные базы "пощечиной США".

Обострение конфликта Вашингтона и Тегерана началось после убийства генерала Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить и в ночь на среду обстрелял две базы, где базируется военный контингент США.