В Иране пообещали "отрезать ногу" США

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News.
В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе.
Ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские военные базы "пощечиной США".
Обострение конфликта Вашингтона и Тегерана началось после убийства генерала Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить и в ночь на среду обстрелял две базы, где базируется военный контингент США.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. По данным телеканала Fox News, среди американцев жертв нет.