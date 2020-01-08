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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:15+0300
https://ria.ru/20200108/1563185382.html
В Иране пообещали "отрезать ногу" США
https://cdn25.img.ria.ru/images/150937/66/1509376620_0:601:1504:1447_1036x0_80_0_0_5529ced3ea935b47934459959145080b.jpg
РИА Новости

В Иране пообещали "отрезать ногу" США

14:06 08.01.2020 (обновлено: 14:15 08.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News.
В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе.
Ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские военные базы "пощечиной США".
Обострение конфликта Вашингтона и Тегерана началось после убийства генерала Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить и в ночь на среду обстрелял две базы, где базируется военный контингент США.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. По данным телеканала Fox News, среди американцев жертв нет.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
Вчера, 13:01Конфликт США и Ирана
Иран назвал удар по американским базам в Ираке "пощечиной" США
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиХасан РоуханиАли ХаменеиИранСШАВ мире
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