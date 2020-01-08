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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:03+0300
https://ria.ru/20200108/1563185348.html
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/67/1563146735_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_ce87e9aadde87e0a8061225c542d40c9.jpg
РИА Новости

Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

14:03 08.01.2020
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© REUTERS / U.S. MarinesМорской пехотинец США в Багдаде
Морской пехотинец США в Багдаде
© REUTERS / U.S. Marines
Морской пехотинец США в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 8 янв - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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"После полуночи 8 января мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.
Согласно сообщению, после начала атак с иракской стороной связались американцы. Среди иракцев жертв в результате ударов нет, подтвердили в канцелярии, коалиция также не сообщала иракским властям о погибших среди своих военнослужащих.
Отмечается, что премьер Ирака сейчас проводит переговоры внутри страны и с зарубежными политиками для деэскалации ситуации "во избежание начала открытой войны, первой жертвой которой станет Ирак".
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Конфликт США и ИранаБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
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