Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

"После полуночи 8 января мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.