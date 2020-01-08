Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"После полуночи 8 января мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.
Согласно сообщению, после начала атак с иракской стороной связались американцы. Среди иракцев жертв в результате ударов нет, подтвердили в канцелярии, коалиция также не сообщала иракским властям о погибших среди своих военнослужащих.
Отмечается, что премьер Ирака сейчас проводит переговоры внутри страны и с зарубежными политиками для деэскалации ситуации "во избежание начала открытой войны, первой жертвой которой станет Ирак".
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