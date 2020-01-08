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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:43+0300
https://ria.ru/20200108/1563185282.html
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/51/1563185175_0:17:1262:727_1036x0_80_0_0_a2a2adff18b1f34e6c87d003b2220a87.jpg
РИА Новости

Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США

14:01 08.01.2020 (обновлено: 15:43 08.01.2020)
81209
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
"На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани", — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как "жесткая месть".
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Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".
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Популярные комментарии
Ну это неинтересно... Вот если бы показали момент приземления...))
8 января, 14:08
Сила В Правде
54112009
И про Ирак говорили, что там войны, и про Ливию говорили, что там войны и советские пво. Что эти войны сделают против массированных ракетных ударов? Сами и не заблуждайтесь
8 января, 15:03
Агент Госдепа
43511212
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