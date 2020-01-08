Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака

"На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани", — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как "жесткая месть".

В ночь на среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.

Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", подчеркнув, что иностранные войска должны покинуть регион.

Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против американцев, отметив, что они будут пропорциональны поведению США.