Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
"На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани", — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как "жесткая месть".
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.
Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", подчеркнув, что иностранные войска должны покинуть регион.
Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против американцев, отметив, что они будут пропорциональны поведению США.
Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани сообщил о 13 сценариях мести США за убийство Сулеймани, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки".
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