Кувейтское СМИ сообщило, что США выводят войска с базы "Арифджан"

"Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы "Арифджан" в течение трех ближайших дней", - цитирует министра агентство.
Министр назвал решение США неожиданным и сообщил, что ведет переговоры по данному вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США.
База "Арифджан" является важным логистическим пунктом для США в регионе.
Позднее кувейтское госагентство KUNA удалило из Twitter новость. Представитель правительства Кувейта Тарек Музрем заявил в Twitter, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.