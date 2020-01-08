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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:37+0300
https://ria.ru/20200108/1563185120.html
Кувейтское СМИ сообщило, что США выводят войска с базы "Арифджан"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156318/52/1563185280_0:0:1440:810_1036x0_80_0_0_7ff4de0347f68306b8f479998890e8c9.jpg
РИА Новости

Кувейтское СМИ сообщило, что США выводят войска с базы "Арифджан"

13:52 08.01.2020 (обновлено: 14:37 08.01.2020)
50437
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, KuwaitСержант-механик армии США Д осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Сержант-механик армии США Д осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, Kuwait
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил в среду, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней, сообщает агентство Kuna.
"Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы "Арифджан" в течение трех ближайших дней", - цитирует министра агентство.
Министр назвал решение США неожиданным и сообщил, что ведет переговоры по данному вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США.
База "Арифджан" является важным логистическим пунктом для США в регионе.
Позднее кувейтское госагентство KUNA удалило из Twitter новость. Представитель правительства Кувейта Тарек Музрем заявил в Twitter, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.
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Конфликт США и ИранаКувейтСШАВ мире
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