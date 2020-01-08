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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T13:46+0300
https://ria.ru/20200108/1563185030.html
Германские военнослужащие не пострадали при обстреле баз США в Ираке
https://cdn25.img.ria.ru/images/156317/75/1563177575_0:468:795:915_1036x0_80_0_0_63f03fee8ec49a00a7822e3e35d5dbd0.jpg
РИА Новости

Германские военнослужащие не пострадали при обстреле баз США в Ираке

13:46 08.01.2020
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© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Германские военнослужащие не пострадали в результате обстрела Ираном баз США в Ираке, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэер.
"Самое важное, что среди наших солдат пострадавших нет. Это значит, что меры безопасности, которые мы предприняли, были эффективны. Мы с международной коалицией договорились, что все силы, в которых нет необходимости, не будут подвергаться ненужным рискам", - заявила она в эфире телеканала ARD.
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Крамп-Карренбауэер отметила, что Германия уже вывела часть своего контингента, состоящего из порядка 120 человек, из иракских Багдада и Таджи в Кувейт и Иорданию. Она добавила, что правительство рассматривает планы также частичного вывода военнослужащих из Эрбиля.
"Я могу сказать от лица федерального правительства, что мы резко осуждаем эту агрессию и вновь повторяем требование, что сейчас необходимо сделать все, чтобы успокоить ситуацию. Сейчас важно сделать так, чтобы эта спираль (конфликта) не закручивалась дальше", - добавила она.
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В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаАннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииГерманияВ мире
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