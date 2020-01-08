Германские военнослужащие не пострадали при обстреле баз США в Ираке

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Германские военнослужащие не пострадали в результате обстрела Ираном баз США в Ираке, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэер.
"Самое важное, что среди наших солдат пострадавших нет. Это значит, что меры безопасности, которые мы предприняли, были эффективны. Мы с международной коалицией договорились, что все силы, в которых нет необходимости, не будут подвергаться ненужным рискам", - заявила она в эфире телеканала ARD.
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Крамп-Карренбауэер отметила, что Германия уже вывела часть своего контингента, состоящего из порядка 120 человек, из иракских Багдада и Таджи в Кувейт и Иорданию. Она добавила, что правительство рассматривает планы также частичного вывода военнослужащих из Эрбиля.
"Я могу сказать от лица федерального правительства, что мы резко осуждаем эту агрессию и вновь повторяем требование, что сейчас необходимо сделать все, чтобы успокоить ситуацию. Сейчас важно сделать так, чтобы эта спираль (конфликта) не закручивалась дальше", - добавила она.
Министр отметила, что немецкое ведомство поддерживает контакт с американскими коллегами по ситуации в регионе.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.