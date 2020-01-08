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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T13:45+0300
https://ria.ru/20200108/1563185001.html
Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком до 12 января
https://cdn24.img.ria.ru/images/156154/40/1561544056_0:107:2047:1258_1036x0_80_0_0_455cba6a2e1891debf994bf964848e6f.jpg
РИА Новости

Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком до 12 января

13:45 08.01.2020
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CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LRСамолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LR
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 янв - РИА Новости. Авиакомпания Finnair будет выполнять полёты в обход воздушного пространства Ирана и Ирака как минимум до конца недели, говорится в сообщении перевозчика.
Рейсы Finnair в Дубай выполнялись с использованием воздушного пространства Ирана.
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"Из-за нестабильной ситуации, Finnair решил не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака. Рейс в Дубай будет выполняться через воздушное пространство Саудовской Аравии, по данному маршруту рейсы будут выполняться как минимум до конца недели", - говорится в сообщении.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке".
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныДональд ТрампТегеран (город)СШАFinnairВ мире
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