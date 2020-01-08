Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком до 12 января

ХЕЛЬСИНКИ, 8 янв - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Finnair будет выполнять полёты в обход воздушного пространства Ирана Ирака как минимум до конца недели, говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы Finnair в Дубай выполнялись с использованием воздушного пространства Ирана.

"Из-за нестабильной ситуации, Finnair решил не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака. Рейс в Дубай будет выполняться через воздушное пространство Саудовской Аравии, по данному маршруту рейсы будут выполняться как минимум до конца недели", - говорится в сообщении.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке".