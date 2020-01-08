В Крыму полиции пришлось стрелять по шинам, чтобы задержать нарушителя

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Инспекторы ДПС в Крыму применили оружие, чтобы задержать пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем", — сказала Волк.
По ее словам, инспекторы остановили легковой автомобиль и потребовали от водителя предъявить права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование.
© Кадр из видео пресс-центра МВД РоссииВ Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
© Кадр из видео пресс-центра МВД России
В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейские были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановился.
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