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В Крыму полиции пришлось стрелять по шинам, чтобы задержать нарушителя
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РИА Новости

В Крыму полиции пришлось стрелять по шинам, чтобы задержать нарушителя

13:41 08.01.2020 (обновлено: 16:54 08.01.2020)
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© Кадр из видео пресс-центра МВД РоссииВ Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
© Кадр из видео пресс-центра МВД России
В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Инспекторы ДПС в Крыму применили оружие, чтобы задержать пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем", — сказала Волк.

По ее словам, инспекторы остановили легковой автомобиль и потребовали от водителя предъявить права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование.
© Кадр из видео пресс-центра МВД РоссииВ Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
© Кадр из видео пресс-центра МВД России
В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем.
Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейские были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановился.
За рулем иномарки оказался местный житель 1985 года рождения. Он привлечен к административной ответственности.
Инспектор ГИБДД
7 декабря 2019, 10:55
Под Волгоградом полицейский прострелил шины, чтобы поймать нарушителя
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Ирина ВолкСудакМВД РФКрымПроисшествия
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