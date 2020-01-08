Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США

В настоящее время нефть марки Brent торгуется в районе 68,5 доллара за баррель.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"На фоне иранской атаки по американским объектам цены на нефть продолжат свой рост и на какое-то время могут оказаться в коридоре 70-80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Маринченко, отметив, что многое будет зависеть от дальнейших подробностей - погибли ли американские граждане, какой ущерб нанесен, а также от реакции США.

"Но пока события на Ближнем Востоке на физический рынок не влияют. Если удастся избежать полномасштабного военного конфликта, цены в итоге скорректируются - на рынке скорее избыток, чем недостаток предложения", - добавил он.