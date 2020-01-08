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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T13:33+0300
https://ria.ru/20200108/1563184659.html
Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США

13:33 08.01.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Цены на нефть продолжат расти из-за усиления напряженности между Ираном и США, могут достичь диапазона 70-80 долларов за баррель и задержаться в этом коридоре на какое-то время, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
В настоящее время нефть марки Brent торгуется в районе 68,5 доллара за баррель.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"На фоне иранской атаки по американским объектам цены на нефть продолжат свой рост и на какое-то время могут оказаться в коридоре 70-80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Маринченко, отметив, что многое будет зависеть от дальнейших подробностей - погибли ли американские граждане, какой ущерб нанесен, а также от реакции США.
"Но пока события на Ближнем Востоке на физический рынок не влияют. Если удастся избежать полномасштабного военного конфликта, цены в итоге скорректируются - на рынке скорее избыток, чем недостаток предложения", - добавил он.
В целом прогноз Fitch по цене Brent в 2020 году пока остается неизменным - на отметке 62,5 доллара за баррель, заключил эксперт.
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