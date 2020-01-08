Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет, заявили в Киеве

КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Два человека не сели на Boeing, который разбился под Тегераном, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, уточнив, что речь идет не о гражданах Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
"У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. На рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - сказал Данилов на брифинге.
По его словам, эти двое везунчиков - не украинцы, но уточнять их гражданство он не стал.