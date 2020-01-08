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Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет, заявили в Киеве
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РИА Новости

Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет, заявили в Киеве

13:32 08.01.2020 (обновлено: 13:49 08.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Два человека не сели на Boeing, который разбился под Тегераном, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, уточнив, что речь идет не о гражданах Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
"У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. На рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - сказал Данилов на брифинге.
По его словам, эти двое везунчиков - не украинцы, но уточнять их гражданство он не стал.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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